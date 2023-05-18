İstanbul'da kuryeye satırla saldıran sürücü serbest bırakıldı Fatih'te bir sürücü kendisinden yol isteyen kuryeyi önce darp etti sonra da satırla saldırmıştı Olaydan sonra kuryenin işyerine gelen saldırgan küfür ederek tehditler savurmuştu Polis satırlı saldırganın peşine düşerken, genç kurye...

İstanbul'da kuryeye satırla saldıran sürücü serbest bırakıldı

Fatih'te bir sürücü kendisinden yol isteyen kuryeyi önce darp etti sonra da satırla saldırmıştı

Olaydan sonra kuryenin işyerine gelen saldırgan küfür ederek tehditler savurmuştu

Polis satırlı saldırganın peşine düşerken, genç kurye olay nedeniyle işten çıkartılmıştı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce darp eden ardından da satırla saldıran ve polis tarafından yakalanan sürücü, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, semtteki bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz (23), 34 PPC 59 plakalı motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra işyerine dönmek için yola koyulmuştu. Genç kurye trafik ışıklarına geldiği esnada acelesi olması nedeniyle duran iki aracın arasından geçmek istemişti. Bunun için de kurye, 01 AIU 292 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Y.'den yol istemişti. Ancak sürücü, kuryeye küfür ve hakaretler ederek karşılık vermişti.

Yumruk atıp satırla saldırmıştı

Acelesi olduğunu söylemesi üzerine aracından inen sürücü, gence yumruk atarak darp etmeye başlamıştı. Kısa süre sonra aracının bagajını açan saldırgan sürücü, bu kez de eline satır alarak gence saldırmıştı. Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran motosikletli genç, hızla kaçarak ola yerinden ayrılmıştı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

İşyerine kadar takip edip tehdit etmişti

Olayın ardından kuryeyi takip eden saldırgan sürücü, gencin işyerine gelmişti. Burada da gence küfür ve hakaretler savuran şahıs ardından kayıplara karışmıştı. Şahsın işyerine gelip tehdit savurduğu anlar da güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşananların ardından Sefa Akyüz, emniyete giderek şikayette bulunmuştu.

Motosikletinde 15 bin lira masraf çıkmıştı

Şikayetin ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatmıştı. Öte yandan saldırı nedeniyle genç kuryenin motosikletinde ise yaklaşık 15 bin lira maddi hasar meydana gelmişti. Yaşananlar dolayı da gencin işyeri sahibi tarafından işine son verildiği öğrenilmişti.

Saldırgan adli kontrole serbest bırakıldı

Cep telefonu kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmişti. Polis ekipleri Sedat Y.'yi Fatih'teki evinde yakalamıştı. Emniyete götürülen Sedat Y. ilk ifadesinde, olayda kullandığı satırı, bir yere attığını ve nereye attığını hatırlamadığını iddia etmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Sedat Y., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.