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İstanbul'da Kurşunlama Olayına Karışan Şüphelilere Operasyon

İstanbul'da Kurşunlama Olayına Karışan Şüphelilere Operasyon
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Bahçelievler'de iş yeri kurşunlama olayı ile bağlantılı olarak Avcılar'da düzenlenen özel harekat destekli operasyonda, aranan 2 şüpheli çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı. Şahısların daha önce kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Bahçelievler'de iş yeri kurşunlama olayına karışan şüphelilerin saklandığı Avcılar'daki bir adrese özel harekat destekli operasyon düzenledi. Çatıya çıkarak kaçmaya çalışan aranması bulunan 2 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polis ekipleri Avcılar İlçesi Deniz Köşkler Mahallesi'nde 4 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve S.A. isimli firari kişi ile 16 yıl hapis cezası bulunan B.E.'nin bir evde saklandığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel harekat destekli operasyonda düzenledi. Kaçmak için çatıya çıkan 2 kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar, Bahçelievler'de bir iş yeri kurşunlama olayına karıştığı da ileri sürüldü. Evde hassas burunlu polis köpeği ile yapılan arama sonrasında 2 kişiyi kelepçeleyerek emniyete götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Operasyon Güvenlik istanbul Politika Avcılar 3-sayfa Olay Suç

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