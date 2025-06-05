İstanbul'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor

İstanbul'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor
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İstanbul'da Kurban Bayramı Trafiği Yoğunlaşıyor
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İstanbul'da Kurban Bayramı nedeniyle Mahmutbey gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Tatilcilerin yola çıkmasıyla trafik artışının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da Kurban Bayramı trafiği başladı

Mahmutbey gişelerdeki trafik yoğunluğu dron kamerasına yansıdı

İSTANBUL - İstanbul trafiğinde Kurban Bayramı yoğunluğu yer yer başladı. Yola çıkan tatilciler Mahmutbey gişelerde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

İstanbullular bayram öncesi memleketlerine ya da tatil yörelerine gitmek üzere yola çıkmaya başladı. Trakya'ya giden vatandaşlar Mahmutbey gişelerde yoğunluk oluşturdu. Edirne istikametine oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Trafiğin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - 3.Sayfa
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