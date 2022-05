İSTANBUL (İHA) - Aksaray'da kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Fatih Aksaray'da denetim yapan Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri, emniyet kemeri takmayan 4 sürücüye, 784 TL cezai işlem uygularken, taksimetre açmayan bir sürücüye de 888 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri, Fatih Aksaray Metro İstasyonu önünde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde kemer takmayan 4 sürücüye 784 TL ceza uygulanırken, taksimetre açmayan bir sürücüye de 888 TL cezai işlem uygulandı.

Emniyet kemeri takmayan Yusuf Aktaşlı, "24 saat arabadayım, takmak istemiyorum. Zor oluyor, bunaltıyor. Dediğiniz doğru 24 saat arabanın içinde zor oluyor o yüzden uymak gerekiyor kurallara" dedi.

"Çok fazla turist avcısı var"

Taksicilerin amaçlarının değiştiğini söyleyen taksi şoförü Yücel Kökçü, "4 yıldır bu ticari taksi işini yapıyorum. Fakat memur beylere her zaman taksinin yardımcı olması lazım. Çünkü taksicilik şu anda eskisi gibi bir meslek değil. Çok fazla turist avcısı var. Benim arabamda şu an turist var, Galataport'tan taksi durağından aldım bu yolcuyu ben. Taksimetreyi açtım İstanbul Havalimanına gidiyorum. Ama bugün İstanbul Havalimanı'na ben 300 liraya gidip İstanbul Havalimanı'ndan yolcu almadan geri çıkıyorum. Oradakiler de İstanbul'un taksisi bende İstanbul'un taksisiyim ama şu an 300 liraya götüreceğim, turist avcısı olan esnaf arkadaşlar var, zihniyeti bozuk olan var Allah'ta onları kurtarsın. Onlar 600 liraya gidiyor" şeklinde konuştu.

Kemerini takmayan bir diğer taksi şoförü de, "Her zaman için takıyoruz. Şimdi hazırlık yaptım şuradan aldım yolcuyu, hazırlık yaparken memur beylerin çevirmesine denk geldik. İşlemlerimiz yapılıyor. Denetimler gayet iyi olması gerekenler bunlar ve olmalı da" ifadelerini kullandı.

