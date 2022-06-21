İstanbul'da kumar uygulaması...Kumar oynayanlara 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası - Haberler

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İstanbul'da kumar uygulaması...Kumar oynayanlara 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da kumar uygulaması...Kumar oynayanlara 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası İstanbul genelinde yapılan kumar uygulamasında, kumar oynadıkları tespit edilen bin bin 324 şahsa toplam 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da kumar uygulaması...Kumar oynayanlara 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası

İSTANBUL - İstanbul genelinde yapılan kumar uygulamasında, kumar oynadıkları tespit edilen bin bin 324 şahsa toplam 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası kesildi. Oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 376 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 01.01.2022-20.06.2022 tarihleri arasında İstanbul genelinde kahvehane, kıraathane, cafe, dernek iş yerlerine denetim yapıldı.5 bin 255 ekip 12 bin 346 personelin katılımı ile yapılan kumar ve kumar makineleri uygulamasında, 14 bin 141 kahvehane, kıraathane, cafe, bin 225 dernek ve 598 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Toplamda 141 bin 6 şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 151 şahıs yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen bin 324 şahıs 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 376 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramalarda, kumarda kullanılan 99 adet kumar makinası, 2 Adet rulet masası, 2 adet rulet makinası, 1 Adet tombala makinası, 280 bin 842 TL, 751 dolar, 200 euro, 847 deste iskambil kağıdı, 8 adet bilgisayar, 55 Adet harddisk, 5 Adet flash disk, 2 adet pos cihazı, 1 adet TV, 1 adet kamera, 100 adet tombala kartı, 300 adet tombala pulu, 90 adet tombala topu, 5 adet barbut zarı, 51 adet boş senet, 4 adet horoz, 10 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 119 adet mermi, 3 adet bıçak, 1,04 Gr kokain, 1,5 gr eroin, 11 Gr esrar, 2,6 gr metamfetamin, 28,1 gr bonzai, 25 adet captagon'a el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 141 iş yeri mühürlendi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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