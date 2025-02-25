İstanbul'da Kuaföre Silahlı Saldırı Girişimi

İstanbul Avcılar'da bir kişi kız meselesi yüzünden bayan kuaförüne ataş etmeye çalışırken silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine şüpheli silahın kabzasıyla camı kırmaya çalıştı. Camı kırmaya çalıştığı anlar kamerada.

Olay, dün saat 20.39 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Zambak Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi Salih Toksoy sahibi olduğu bayan kuaförüne gelen kar maskeli bir kişi silahla ateş etmeye çalıştı. Silah tutukluk yaptığını düşününce panikleyerek dışarı çıktı. Daha sonra da silahın kabzasıyla iş yerinin camını kırmaya çalıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ola yerinde inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Salih Toksoy ifadesinde oğlu Anıl'ın eski kız arkadaşından dolayı aralarında husumet bulunan kişinin yaptığını ifade etti. - İSTANBUL