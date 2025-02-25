Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

İstanbul'da Kuaföre Silahlı Saldırı Girişimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir kişi, kız meselesi yüzünden kuaför dükkanına silahla ateş etmeye çalıştı. Silahın tutukluk yapması üzerine camı kırmaya çalıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Avcılar'da bir kişi kız meselesi yüzünden bayan kuaförüne ataş etmeye çalışırken silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine şüpheli silahın kabzasıyla camı kırmaya çalıştı. Camı kırmaya çalıştığı anlar kamerada.

Olay, dün saat 20.39 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Zambak Sokak meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri sahibi Salih Toksoy sahibi olduğu bayan kuaförüne gelen kar maskeli bir kişi silahla ateş etmeye çalıştı. Silah tutukluk yaptığını düşününce panikleyerek dışarı çıktı. Daha sonra da silahın kabzasıyla iş yerinin camını kırmaya çalıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ola yerinde inceleme yaparak şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Salih Toksoy ifadesinde oğlu Anıl'ın eski kız arkadaşından dolayı aralarında husumet bulunan kişinin yaptığını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
img

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Şahan Mourinho'ya yüklendi, Athena Gökhan'dan anında cevap geldi
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü bankta oturan kadını ezdi

Başına geleceklerden habersiz! 10 saniye sonra dehşeti yaşadı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.