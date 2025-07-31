İstanbul'da Kripto Para Şirketine Suçlamalar: Haksız Kazançlara El Konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütlerinin haksız kazançlarını döviz veya kripto varlık olarak finansal sisteme soktuğu tespit edilen bir kripto para şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı G. İ. ve şirket varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto para şirketi Yönetim Kurulu Başkanı G. İ., ve şirketine ait ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edilen kripto varlık alım satım platformu hakkında işlem gerçekleştirildi.

Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna göre suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli G.İ., ve şirketine ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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