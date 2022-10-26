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İstanbul'da korkunç kavga kamerada: Kaskla kafalarına vurdular

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da korkunç kavga kamerada: Kaskla kafalarına vurdular

Şişli'de aralarında husumetli bulunan iki grup, sokak ortasında birbirine girdi.

Şişli'de aralarında husumetli bulunan iki grup, sokak ortasında birbirine girdi. Tekme, yumruk ve sopaların havada uçuştuğu kavgada, şahıslar birbirlerinin kafasına kasklarla defalarca vurdu. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 18.15 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Sopaların havada uçuştuğu kavgada şahıslar kasklarla birbirlerinin kafasına vurdu.

Kasklarla birbirlerinin kafasına vurdular

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, bir grup aşağıya doğru koşmaya başlayınca diğer grup da onları kovaladı. Ağır küfürlerin edildiği kavga kameralara saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şişli kavga 3. Sayfa Haberler

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