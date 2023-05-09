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İstanbul'da korkunç cinayet

İstanbul'da korkunç cinayet

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da tartıştığı annesi silahla öldüren şahıs intihar etti.

İstanbul'da tartıştığı annesi silahla öldüren şahıs intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binadan gelen silah sesleri üzerine komşular polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenlerine rastladı. Yapılan çalışmaların ardından Ferhat K. isimli şahısın önce annesi Fincan K.'yı öldürdüğü ardından intihar ettiği ortaya çıktı. Anne oğul arasında uzun süredir anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi. Polis ekiplerinin olay ile çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Mahallesi İstanbul İntihar 3. Sayfa Haberler

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