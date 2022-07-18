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Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açarken, balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan şans eseri kurtuldu.

Kağıthane'de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açarken, balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan şans eseri kurtuldu. Kutlamaları çektikleri sırada ölümle burun buruna gelen genç kızların yaşadığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri magandayı kıskıvrak yakaladı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde düğün kutlaması yapan şahıslar, meşale yakıp davul çalarak eğlenmeye başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan genç kızlar, meşale yakan şahısların yangın çıkarma tehlikesi olduğunu düşünüp cep telefonuna kaydetmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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