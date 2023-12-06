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İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada

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İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda inşaat işçisi bir şahıs bahçede bulunan bir köpeği darbetti. Polis şahsa 4 bin 554 TL idari para cezası keserken, köpek koruma altına alındı.

İstanbul'da köpeğe şiddet kamerada

İstanbul'da köpeğe şiddet uygulayan şahsa 4 bin 554 TL para cezası

İSTANBUL - İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda inşaat işçisi bir şahıs bahçede bulunan bir köpeği, darbetti. O esnada telefonla konuşan bir kişi ise şiddeti görmezden geldi. Harekete geçen polis şahsa 4 bin 554 TL idari para cezası kesilirken, köpek koruma altına aldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Basın Ekspres yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda inşaat işçisi Ömer A. bir köpeğe tekmeyle saldırdı. Uzun süre köpeğe şiddet uygulamaya devam eden şahsı gören ve telefonla konuşan bir başka şahıs ise sesini çıkarmadan yaşanan şiddeti görmezden geldi.

Köpek korumaya alındı, şahsa para cezası kesildi

Olayın ardından ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi sonucunda 'Pointer' cinsi köpeğin çipli olduğunun anlaşılması üzerine belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Hayvana şiddet uygulayan şahıs ise "Hayvana kötü davranma ve dövme" suçundan 4 bin 554 TL para cezası aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Hayvan Hakları Güvenlik Ceza Şiddet İstanbul Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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