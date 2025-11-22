Haberler

İstanbul'da Kontrolden Çıkan Araç Benzin İstasyonuna Daldı

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil benzin istasyonuna çarptı, yanan araçta yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadı ancak maddi hasar oluştu.

İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil, benzin istasyonuna daldı. Yakıt alan araca çarpan otomobil alev alırken, istasyonda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. idaresindeki 34 GCD 639 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak benzin istasyonuna daldı. Otomobil, bu esnada yakıt almak için bekleyen 41 AEE 531 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GCD 639 plakalı araçta yangın çıktı.

İstasyon çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, istasyonda da kısa süreli panik yaşandı. Yangın nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak istasyon geçici süreyle araç girişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
