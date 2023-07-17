İstanbul'da komşu kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul'da üst kattan aşağıya çöp atılmasına sinirlenen kadın, eline aldığı sopayla komşusunun kapısına dayandı. Yaşanan tartışma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenkent Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, üst kat balkonundan aşağıya çöp atılmasına sinirlenen kadın, eline aldığı sopayla komşusunun kapısına dayandı. Kapıyı açan üst kat komşuları, sinirli kadın ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra site güvenliği aranarak olay yerine çağrıldı. Bu sırada üst kat komşu olan adam ise kadını cep telefonu kamerası ile çekerek sopayı göstermesini istedi. Sinirli kadın, cep telefonuna vururken komşusunu güvenlik görevlisine şikayet etti. Olay iki tarafın da evlerine gitmesiyle son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL