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İstanbul'da Kız Meselesi Yüzünden Sokak Ortasında Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kız Meselesi Yüzünden Sokak Ortasında Kavga: 4 Şüpheli Yakalandı
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Arnavutköy'de kız meselesi nedeniyle tartışan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi hastanelik oldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, şüpheliler polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy'de kız meselesi yüzünden tartıştıkları genci sokak ortasında döven şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Karşılaşan 2 gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil olunca D.K. isimli şahıs hastanelik olana kadar dayak yemişti. Acımasızca yapılan saldırı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülenmişti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışma sonucunda H.E., M.E., Y.E.E. ve B.Ç. isimli şüpheli şahısların 17 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında yakalandı. Şüpheli şahıslar bugün adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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