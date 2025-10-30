Haberler

İstanbul'da Kırmızı Işıkta Geçen Sürücü, İki Çocuğu Ezmekten Kıl Payı Kurtuldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta geçmesi sonucu, bisikletli iki çocuk tehlike atlattı. Olay anı başka bir aracın kamera kayıtlarına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü, bisikletli iki çocuğu ezmekten son anda kurtuldu. Çocukların ölümden döndüğü anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Karlıbayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücü, trafik ışıklarında kırmızı yanmasına rağmen durmayarak geçti. Hemen arkasından gelen başka bir araç sürücüsü de aynı şekilde kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı. Bu sırada, kendilerine yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli iki çocuk, hızla gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobilin çarpmasına saniyeler kala durmayı başaran çocuklar, büyük bir tehlike atlattı.

Kazaya ramak kala yaşanan olay, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği, çocukların panikle geriye çekildiği ve ölümle burun buruna geldikleri anlar net bir şekilde görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
