İstanbul'da kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü

Kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü

Kağıthane'de bir kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla göğsünden vurarak öldürdü

Ölen adamın yakınları sokakta feryat ederken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de kiracı adam bir süredir evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibini çıkan kavgada silahla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği katil zanlısı kiracı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı Hamza C., ile ev sahibi Şenel Tombul arasında bir süredir kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başladı. Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu.

Ev sahibini göğsünden vurup öldürdü

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kağıthane polisi katil zanlısını yakaladı

Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Hamza C. ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs ilk ifadesinde, Şenel Tombul'un ev sahibi olduğunu aralarında tartışma çıktığını ve kendisinin de Tombul'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.