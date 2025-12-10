Haberler

Fatih'te iş yeri sahibi kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vuruldu

Fatih ilçesinde bir iş yeri sahibi, kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin önünde kiracısıyla tartışmaya başladı. Tartışma esnasında kiracısı silahla iş yeri sahibi Recep Hakan Emül'e birkaç el ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emül ağır yaralanırken, kiracısı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Recep Hakan Emül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay sonrası kaçan kiracıyı yakalama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Haberler.com
