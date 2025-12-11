Haberler

Fatih'teki kiracı dehşeti kameraya yansıdı: İş yeri sahibini vuran saldırgan adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Fatih ilçesinde iş yeri sahibi Recep Hakan Emül, kiracısı Mustafa H.N. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yeri sahibinin kiracısı tarafından sokak ortasında silahla vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Önceki gün saat 14.30 sıralarında Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Recep Hakan Emül (59), iş yerinin önünde kiracısı Mustafa H.N. (43) ile tartışmaya başlamış, tartışma esnasında kiracısı silahla iş yeri sahibi Recep Hakan Emül'e birkaç el ateş açmış, açılan ateş sonucu ağır yaralanan Emül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayet anı kamerada

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları dün sonucu yakalanırken, Recep Hakan Emül'ün kiracısı Mustafa H.N. tarafından silahla vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın Emül'ü vurup kaçtığı, talihsiz adamın ise yere yığıldığı görülüyor.

Öte yandan, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Zanlı Mustafa H.N., adliyeye sevk edildiği sırada, "Ailemi korudum" dedi. Hayatını kaybeden iş yeri sahibi Recep Hakan Emül'ün dini nikahlı eşi L.S.'nin, polise, zanlı Mustafa H.N. ile aralarında husumet ve kira anlaşmazlığı olduğu yönünde iddialarda bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Mustafa H.N.'nin 13 suç kaydı olduğu tespit edildi. - İSTANBUL

