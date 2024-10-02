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İstanbul'da Kayıp Şahıs İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

İstanbul'da Kayıp Şahıs İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Avcılar'dan sabah çıkan ve canlı konum attıktan sonra kaybolan Dursun Uçan'ın aracı Başakşehir'de bulundu. Araçta kan izlerinin tespit edilmesi üzerine AFAD ve polis ekipleri olay yerine intikal ederek arama kurtarma çalışmaları başlattı.

İstanbul Avcılar'dan sabah evden çıkan ve canlı konum attıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahsın Başakşehir'de bulunan aracında kanlar izleri tespit edildi. AFAD, polis ve itfaiye ekipleri şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi Sazlı Dere kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Avcılar'dan 31 AGY 930 plakalı aracıyla evinden çıkan ve Başakşehir Şamlar Mahallesi'ne gelen Dursun Uçan (33), babasına canlı konum attıktan sonra kendisinden haber alınmadı. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis çalışma başlattı. Polisin çalışmasıyla araç Sazlı Dere kıyısında araç bulundu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde kan izlerine rastladı. Bunun üzerine polis, AFAD, itfaiye ekipleri, köpek ve dron yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgede arama çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Avcılar Polis AFAD

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