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İstanbul'da Kavgada Tezgahtarı Vuran Zanlı ve İki Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da Kavgada Tezgahtarı Vuran Zanlı ve İki Kişi Gözaltına Alındı
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İstanbul Fatih'te, bir kavgada tezgahtarı silahla vurarak öldüren zanlı ile suç aletini saklayan iki kişi gözaltına alındı. Olayın ardından adliyeye sevk edildiler.

İstanbul Fatih'te çıkan kavgada tezgahtarı silahla vurarak öldüren zanlı ve suç aleti silahı saklamaktan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Fatih'te 11 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında kıraathane işletmecileri ile seyyar satıcı arasında kavga çıkmıştı. T.S.K. (44), aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali'yi (34) silahla vurarak öldürmüştü. Olaynı ardından T.S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin suç aleti silahı B.U.'ya verdiği, B.U.'nun da silahı arkadaşı G.Ş.'nin evinde sakladığı tespit edilmişti. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. da emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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