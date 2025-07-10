İstanbul'da Kavga Sırasında Kadın Sinir Krizi Geçirdi

İstanbul'da Kavga Sırasında Kadın Sinir Krizi Geçirdi
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Avcılar ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın sinir krizi geçirdi. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tekme ve yumruklu kavgada 1 kadın ortada kaldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kadın sinir krizi geçirerek yere yığılırken taraflar ise kavgaya devam etti. O anlar cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 2 şahıs birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, taraflardan birinin yakını olan kadın ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalışan kadın o esnada yardım istemek için yoldan geçen bir motosikletliyi durdurdu. Motosikletli vatandaşlar kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken kadın ise sinir krizi geçirerek baygınlık geçirdi. Kadının yere yığılmasına aldırmayan şahıslar ise bir süre daha kavgaya devam etti. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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