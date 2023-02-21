Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı İstanbul'da bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de yaralayan şüpheli sahte kimlikle Kırklareli'nde yakalandı.

İstanbul'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı

KIRKLARELİ - İstanbul'da bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi de yaralayan şüpheli sahte kimlikle Kırklareli'nde yakalandı.

Alınana bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde Jandarmanın Dedektifleri JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığınca tarafından yapılan kontroller esnasında bir otomobil durdurdu. Sürücü H.H.A. kendini yabancı uyruklu olarak tanıttı. Ekipler yaptıkları inceleme ve araştırma sonucu T.M. isimli şahıs olduğu ve sahte kimlik kullandığını tespit etti. T.M.'nin 30 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir kişiyi silahla öldürme ve iki kişiyi de silahla yaralama olayının faili olduğu ve kasten öldürme suçundan aramasının bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli İstanbul Jandarma Kofçaz 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title