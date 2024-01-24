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İstanbul'da kasten öldürme olayının firarisi Tekirdağ'da tutuklandı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek, Tekirdağ'da tutuklandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek, Tekirdağ'da tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince suçluların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aranan şahısların yakalanması ve olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayının firarisi, 35 çeşitli suçlardan kaydı bulunan Sedat Çiçek (24) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İstanbul Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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