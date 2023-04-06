İstanbul'da kasap dükkanına kurşun yağdırdılar

İstanbul'da kimliği belirsiz motosikletli şahıslar, kovaladıkları gencin sığındığı kasap dükkanına mermi yağdırarak kaçtı. Olay sonrası yaralanan olmazken polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli şahıslar ile bir genç arasında bilinmeyen bir nedenle kovalamaca yaşandı. Cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına sığınan genci silah ile vurmak isteyen şüpheliler, dükkana defalarca ateş etti. Şahıslar motosikletleri ile kayıplara karışırken genç ise dükkandan çıkarak kaçtı. Kasap dükkanının cam kapısı paramparça olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine dükkana polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kasap dükkanına gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

"Kurşunlar havada uçuşunca hepimiz yere yattık"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibinin kızı Emine Karadağ, "Biz içeride oturuyorduk. Annem, müşterimiz ile ilgileniyordu. O sırada biri koşarak içeri girdi. Onun içeri girmesiyle dışarıdan motosiklet ile gelen iki kişi silahla ateş etmeye başladı. Kurşunlar havada uçuşunca hepimiz yere yattık. Kalktığımızda içeri giren çocuk kaçmıştı. Motosikletliler de dahil. Bizden hiç kimse yaralanmadı. Daha sonra polis ekiplerini aradık ve bekledik" dedi. - İSTANBUL