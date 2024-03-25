Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kargo ve Dökme Yük Gemisi Çarpıştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Türkeli Demir Sahası'nda çarpışan kargo ile dökme yük gemisinde hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Demir Sahası'nda, "Sk Friendship" isimli 112 metre boyundaki genel kargo gemisi ile "Ada" isimli 229 metre boyundaki dökme yük gemisi çarpıştı. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine gönderildi. Her iki gemide hasar oluşurken, olayda çevre kirliliği tespit edilmedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Denizcilik Ulaşım Çevre Kaza 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title