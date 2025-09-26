Haberler

İstanbul'da Kardeş Kıyımı: Ekmek Almaya Giderken Vuruldu

İstanbul'da Kardeş Kıyımı: Ekmek Almaya Giderken Vuruldu
Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da kardeşi tarafından silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Şüphelinin, 3 yıl önce de abisini zıpkınla yaraladığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce aralarındaki husumet nedeniyle abisini zıpkınla yaralayan Rıdvan Direk (24), 32 yaşındaki abisi Metin Direk'i (32) evinin önünde marketten ekmek alıp döndüğü esnada silahla art arda ateş edip ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan Metin Direk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden scooter ile kaçan şüpheli Rıdvan Direk'i yakalamak için çalışmalara başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
