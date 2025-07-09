İstanbul'da Kara Para Aklama Operasyonu: 62 Gözaltı ve Lüks Araçlar

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi. POS cihazlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları iddia edilen 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde bir işletme çatısı altında bulunan kişilerin, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ait POS cihazları vasıtasıyla POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Kara para vurgunu derinleştirildi

Şüphelilerin, yabancı kartla ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim yaptıkları, başka yabancı kartlarla yaklaşık birer dakika arayla aynı POS cihazından aynı tutarlı ardışık işlem yaptıkları kaydedilirken, söz konusu şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleriyle örtüşmeyecek şekilde saat 22.00-08.00 saatleri arasında çok sayıda ardışık işlemler yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, kara parayla eşlerinin ve akrabalarının üzerine taşınmaz mülkler ve arabalar aldıkları belirlendi. Ayrıca sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları ve lüks yaşantılarının olduğu anlaşıldı.

MASAK-BDDK-polis işbirliğiyle vurgun ortaya çıkarıldı

Mali Şube Polisi, MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında suç ağı üyelerine ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntemle 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşarak büyük bir vurgun yapıldığı tespit edildi.

Yakalananların 16'sı banka görevlisi

Şüphelilerin şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği iddia edilen aralarında üst düzey 16 banka görevlisinin de bulunduğu toplamda 62 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çeteye ait toplam değeri 1 milyar TL olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkan taşınmazına el konulurken, ele geçirilen araçların bir kısmı ile POS cihazları ve altınlar emniyette sergilendi. 62 şüphelinin polisteki işlemleri devam ederken, firari 23 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL