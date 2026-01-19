Haberler

Sultangazi'de kar yağışı kazalara neden oldu: Caddeler buz pistine döndü

Sultangazi'de kar yağışı kazalara neden oldu: Caddeler buz pistine döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı caddeleri kaplarken, sürücüler iniş ve çıkışlarda zorlandı. Sultangazi'de kaygan yolda meydana gelen kazalar sonucunda araçlarda hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar sürücülere yardım etmeye çalıştı. Kar yağışının etkileri sürmeye devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı caddeler karla kaplandı. Araçlar iniş ve çıkışlarda zorlanırken, hasara neden kazalar meydana geldi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinden biri olan Sultangazi'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı caddeler buz pistine döndü. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda araçlar iniş ve çıkışlarda güçlük çekerken, kontrolden çıkan bazı araçlar kayarak kaza yaptı. Kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, çevredeki vatandaşlar sürücülere yardım etmeye çalıştı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor