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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'da kar etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Sulu şekilde yağan kar yağışında trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşatmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beylikdüzü İstanbul Hava Durumu İstanbul Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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