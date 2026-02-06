Haberler

Bağcılar'da alışveriş merkezinin içindeki gece kulübünden alevler yükseldi

Bağcılar'da alışveriş merkezinin içindeki gece kulübünden alevler yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'daki OASİS AVM'nin içindeki kapalı gece kulübünde çıkan yangında itfaiye ekipleri alevlere camları kırarak müdahale etti. Yangında ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir AVM'nin içindeki kapalı olduğu öğrenilen gece kulübünde yangın çıktı. Alevlere kulübün camları kırılarak müdahale edilirken, söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Bağcılar'da site altında bulunan OASİS isimli AVM'nin içindeki gece kulübünde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece kulübünün kapalı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kulüpten alevler yükselirken, bazı alanlar dumanla kaplandı. Vatandaşlar dükkanlardan dışarı çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına camlar kırılarak müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi

Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler