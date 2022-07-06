Son Dakika | Kanlı baskın: Avukat ve davacıyı öldürdü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Bakırköy'de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine A.T. dehşet saçtı.
Bakırköy'de, tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine A.T. dehşet saçtı.
A.T., önce davanın avukatı Servet Bakırtaş'ı bürosunda öldürdü. Saldırgan daha sonra Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, Öznur Tufan'ı öldürdüğü Büyükçekmece'de yakalandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa