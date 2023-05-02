İstanbul'da kamyonet hırsızlığı yapan şüpheli Kocaeli'nde yakalandı

İstanbul'da çeşitli ilçelerde kamyonet hırsızlığı yapan şüpheli polisin operasyonuyla Kocaeli'nde yakalandı. Şüphelinin 34 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre 25 Nisan'da Bayrampaşa, 18 Nisan'da Ümraniye, 29 Aralık 2022'de Kağıthane ve 3 Şubat'ta Gaziosmanpaşa ilçelerinde kamyonet hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kamyonetlerin çalınma anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit eden polis ekipleri, çalınan kamyonların İstanbul'dan çıkarıldığını belirledi. Çalışmalar sonucunda kamyonetlerin Kocaeli'nde olduğunu öğrenen polis ekipleri operasyon düzenledi.

Kamyonet hırsızı şüphelisi Veysel K. Gebze'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin daha önceden 34 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL