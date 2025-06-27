İstanbul'da Kamu Görevlilerine Operasyon: 18 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Beylikdüzü'nde vergi mükelleflerinden ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak yüksek miktarlarda para talep ettikleri, şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini belirterek şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları belirlenen kamu görevlilerine yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak-vermek" suçları kapsamında çalışma yaptı. Bu çalışmalarda Beylikdüzü'nde kamu görevlilerinin, vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat elde etmek amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtikleri, ceza yazma tehdidiyle baskı kurarak yüksek miktarlarda para talep ettikleri belirlendi. Bu eylemleri örgütlü ve planlı şekilde gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin bazı şahısları aracı kılarak şirket yetkilileriyle temasa geçip şirket hakkında olumsuz rapor düzenlenebileceğini belirterek şirketin kapanacağı yönünde tehdit ve baskı uyguladıkları anlaşıldı. Bu yöntemle çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İstanbul'da 17, Bursa'da ise 1 olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL