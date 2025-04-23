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İstanbul'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaldırıma Çıktı, İşyeriyle Çarpıştı

İstanbul'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaldırıma Çıktı, İşyeriyle Çarpıştı
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Esenyurt'ta direksiyon başında fenalaşan sürücü, kaldırıma çıkarak işyerine daldı. Olayda maddi hasar oluştu, şans eseri yaralanan olmadı.

İstanbul Esenyurt'ta direksiyonda fenalaşan sürücü, önce kaldırıma çıktı, ardından ise işyerine daldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir sürücü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan minibüs, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra işyerine daldı. Yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmazken, işyerlerinde maddi zarar oluştu. Yaşanan o kaza anları ise kameraya saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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