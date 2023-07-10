İstanbul'da Kaldırım Taşıyla Öldürülen Kadının Cesedi Parçalara Ayrılarak Dondurucuda Saklandı

İstanbul Bahçelievler'de kaldırım taşıyla öldürdüğü kadının cesedini parçalara ayırarak derin dondurucuda sakladığı iddia edilen sanık hakkında, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Mart'ta, Bahçelievler'deki bir ikamette, 39 yaşındaki Özbekistan uyruklu Umida Tulyaganova'nın, 61 yaşındaki sanık Rıza Beler tarafından öldürüldüğü ihbarında bulunulduğu anlatıldı.

İddianamede, sanığın soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verildi.

Sanık Beler, ifadesinde maktulle 2020 yılının ocak ayında tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını belirterek, aralarında çıkan tartışma sonucunda maktulün kendisini evden atmaya çalıştığını öne sürdü.

Olaydan 3 ay önce dışarıdan bir kaldırım taşı alarak maktulü öldürmeyi istediğini, ancak sonrasında maktulün buna engel olduğunu ifade eden Beler, olay günü maktulle kredi kartı borcu nedeniyle tartıştığını aktardı.

Beler, sahur yaptıktan sonra uyuyan maktule balkondaki kaldırım taşını alarak vurduğunu kaydederek, Umida Tulyaganova'yı öldürdükten sonra cesedini parçalayarak derin dondurucuya koyduğunu itiraf etti.

İddianamede, sanığın cinayeti olaydan 3 ay önce planladığına vurgu yapılarak, sanık Rıza Beler'in "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, sanık Rıza Beler, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.