İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler Aksaray'da bir kafeteryada oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi.

İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler

İSTANBUL - Aksaray'da bir kafeteryada oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden taraflar, bir süre sonra ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi kafeteryadan çıkarak kayıplara karışırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anları ise kameraya yansıdı.

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

Ortalık bir anda karıştı, kafe er meydanına döndü

Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı. Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Güreşçi gibi kündeye getirdi

Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

İstanbul Aksaray kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title