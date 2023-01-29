İstanbul?da kadına kapkaç anları kamerada: Şahsı kovalarken yere düştü

Beyoğlu'nda elinde telefonuyla yürüyen yabancı uyruklu kadın, kapkaça uğradı. Telefonu çalınınca neye uğradığını şaşıran kadın, kapkaççının peşinden koşarken yere düştü. Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar kameralarda yansırken, polis 45 bin liralık cep telefonunu çalan şahsı yakaladı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanan olayda Suriye uyruklu kadın Montaha Jadou, saat 13.30 sıralarında bulvar üzerindeki kaldırımda yürümeye başladı. O esnada kaldırımda bekleyen bir şahıs kadının elindeki 45 bin lira değerinde olan telefonu kapkaç yaparak koşmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın da şahsın peşinden koşmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Bir süre koşan talihsiz kadın, ayağı takılınca yere düştü. Tekrardan ayağa kalkan kadın, şahsı kovalamaya devam etti ancak izini kaybetti. Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kapkaççıyı kovalarken yere düştü

Yaşananların ardından olayın şokunu atlatan kadın, emniyete girerek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini indirmeye aldı. Sokak sokak görüntü inceleyen polis, şahsın emniyette kapkaç ve iş yerinden hırsızlık suçlarından 4 adet kaydı bulunan Ahmet T. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL