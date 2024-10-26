İstanbul'da Kadın, Oğluna Sinirlenip Aracına Saldırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadın oğluna kızarak eline aldığı satırla aracına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir kadın oğluna sinirlenerek eline aldığı satırla oğlunun aracına saldırdı. Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL