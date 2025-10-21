Haberler

İstanbul'da Kadın Kılığına Giren Çocuk Hırsızlık Yaptı

İstanbul'da Kadın Kılığına Giren Çocuk Hırsızlık Yaptı
Arnavutköy'de 15 yaşındaki bir çocuk, çarşaf giyerek marketlerden çeşitli ürünler çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk, yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Arnavutköy'de 15 yaşındaki bir çocuk, çarşaf giyerek kendisine "kadın süsü" verdi. Kadın kılığına giren çocuk, zincir marketlerden airfryer, market arabası ve çeşitli ürünler çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman girişlerinde beraberindeki poşette getirdiği çarşafı giyen çocuk, marketlere girdi. Kadın kılığına giren çocuk, çalışanların dikkatini çekmemek için kadın gibi davranarak reyonlarda gezdi. Daha sonra airfryer başta olmak üzere teknolojik cihazları ve bir market arabasını alarak dışarı çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde çocuğun çarşaf giyip markette dolaştığı, ürünleri zaman zaman çarşafın altına gizlediği ve kasadan geçmeden uzaklaştığı görüldü.

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Kadın kılığına giren çocuk hırsız, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

