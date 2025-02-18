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İstanbul'da Kadın Hırsızlar 30 Bin Dolar ve 2 Milyon TL Ziynet Eşya Çaldı

İstanbul'da Kadın Hırsızlar 30 Bin Dolar ve 2 Milyon TL Ziynet Eşya Çaldı
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İstanbul Avcılar'da girilen evlerden toplamda 30 bin dolar ve 2 milyon 340 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olaylarını araştıran ekipler, Sultan D. ve Sibel D. isimli şahısları tutukladı.

İstanbul Avcılar'da girdikleri evlerden 30 bin dolar ve 2 Milyon 340 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşya çalan kadın hırsızlar yakalandı.

Olay, 14. Ocak 2025 günü Avcılar İlçesi Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesine giren şahıs 30 bin dolar çaldı. Aynı mahallede 04. Şubat günü bir eve giren hırsız toplam 2 Milyon 340 bin TL değerinde çeşitli ziynet eşyaları ve nakit para ile Smıth Wesson Marka tabanca çalarak kaçtı. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kimlik bilgilerini tespit ettikleri Sultan D. (41) ile Sibel D. (23) isimli kadın şahısları 15 Şubat tarihinde Esenyurt'ta yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bakırköy Kadın Cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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