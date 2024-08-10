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İstanbul'da Kadın Cinayeti: Sokak Ortasında Kocası Tarafından Öldürüldü

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan kadın cinayeti ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Serpil Gül, boşanma sürecinde olduğu kocası Harun Gül tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokak ortasındaki kadın cinayeti ile ilgili detaylar ve olayı anı görüntüleri ortaya çıktı. 35 yaşındaki Serpil Gül 2 yıldır boşanma sürecinde olduğu Harun Gül'ün önceki gün sünnet olan çocukları nedeniyle buluştukları ve aralarında 'çocuklara sen bak' tartışmasından dolayı Harın Gül'ün eşini sokak ortasında kafasından 3 el silahla vurup, polis gelene kadar başında beklediği öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2 yıldır boşanma aşamasında olan Serpil Gül (35) ile Harun Gül (40) dün 2 çocuğundan birisinin sünnet töreni için bir araya geldiler. İkili arasında bu sabah ise 'çocuklara sen bak' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla birlikte eşi Serpil Gül'ü sokakta kovaladı. Gül, sokak ortasında yere düşünce Harun Gül tarafından başından 3 el silahla vurularak öldürüldü.

Öldürdükten sonra başında bekledi

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. İddiaya göre ambulansın sokağa girmesine izin vermeyen Harun Gül, öldürdüğü eşinin başında bekledi. Olay yerine polis ekiplerinin araç megafonu ile çağrı yaptığı Harun Gül polise silahıyla birlikte teslim oldu.

Dehşet anları cep telefonu kamerasında

Yaşanan dehşet dolu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Harun Gül'ün Serpil Gül'ü silahla kovalaması, vatandaşların 'dur yapma' uyarılarına rağmen yere düşen kadına silahla art arda ateş etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise Harun Gül'ün yere yatırıldıktan sonra polisin teslim alması ve vatandaşların dövdüğü anlar da görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Arnavutköy istanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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