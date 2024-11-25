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İstanbul'da KADES Uygulaması Tanıtıldı

İstanbul'da KADES Uygulaması Tanıtıldı
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul'un Fatih ve Arnavutköy ilçelerinde yapılan KADES uygulamasının tanıtımı, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kadınlara yönelik şiddeti önlemek amacıyla geliştirilen uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "KADES" uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Fatih ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından kurulan stantlarda kadınlara yönelik şiddeti önlemek amacıyla geliştirilen Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) uygulaması tanıtıldı. ve Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı ile Eminönü Meydanı'nda stantlar kuruldu. Polisler tarafından durdurulan kadınlara uygulamanın özellikleri, nasıl ve hangi durumlarda kullanılabileceğiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar ise bilgilendirme nedeniyle polise teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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