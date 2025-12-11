İstanbul'da kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı

İstanbul'da son iki ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, çeşitli hayvan tahnitleri ile Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ile madalya, nişan ve berattan oluşan binlerce tarihi obje ele geçirildi. Yedi ayrı ilçede yapılan operasyonlarda, 15 kaçakçı yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul genelinde ülkenin tarihi zenginliklerini oluşturan kültür varlık ve eserlerinin yasadışı ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturmalar kapsamında Fatih, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri olmak üzere son 2 aylık süreçte toplam 17 adrese 15 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise Osmanlı, Roma, Bizans, İmparatorlukları Dönemlerine ait toplam 552 adet sikke, XVII. XVIII. XIX. Yüzyıla ait subay kılıçları, subay kemeri, apolet madalya, fes, nişan, kale tüfeği, piştov, kalkan, berat, Osmanlıca metinler ile birlikte yine aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal olarak atfedilen ve kiliseler içerisinde ibadetlerde kullanılan ikona, tablo, resimlerin de bulunduğu bin 25 adet eser/obje ele geçirildi. Aynı baskınlarda timsah, sülün, engerek tahniti ile ceylan postu, piton derisi, timsah eli ve trofesi, vaşak kafatası, aslan tırnağı, kurt dişi, timsah dişi, fil dişi gibi çeşitli hayvanlara ait uzuvlar ele geçirildi. Yine fildişinden imal edilen çeşitli boy ve ebatlarda obje, fildişi, caretta caretta, geyik boynuzu, balinadişi, bufalo boynuzundan imal edilmiş tespih olmak üzere toplam 6 bin 206 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen kültür varlıkları ve tarihi eserlerin, ilgili müzelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Operasyon sırasında yakalanan 15 şüphelinin 3'ü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, 12'si hakkında ise yürütülen adli tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL