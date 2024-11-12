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İstanbul'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

İstanbul'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
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İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 439 mermi ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince belirlenen kafeye 10 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve farklı çapta 439 mermi ele geçirildi. Yapılan operasyonda F.Ç.(30), H.B.A.(35), A.Ç.(20) ve B.E.(27) isimli 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.Ç. isimli kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, F,Ç., H.B.A., ve B.E. adlı 3 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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