İstanbul'da Kaçak Silah Operasyonu: 200 Av Tüfeği Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sevkiyat yapılacak olan aracı tespit ederek takibe aldı. Bir süre sonra park halindeki araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.G. ve M.U. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah sevkiyatı yapılacak olan araçta yapılan aramalarda ise, 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, ele geçirilen av tüfekleri ve namluları Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL