İstanbul'da kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 42 kişi yakalandı

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Sultangazi, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Esenyurt, Fatih, Bağcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde kaçak sigara, puro, sahte elektronik sigara ve likitlerinin piyasa sürüldüğünü belirleyen ekipler, depo görünümlü bazı iş yerlerinin ise sigara imalathanesine dönüştürülerek makaron makineleriyle tütün dolumu yapıldığını belirledi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 10 ilçede 8 Ocak-1 Şubat tarihlerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 42 zanlıyı yakaladı.

Ele geçirilen kaçak ürünler

Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 51 bin 819 paket sigara, 29 bin 480 puro, 5 ton 17 kilogram nargile tütünü, 17 bin 477 elektronik sigara, 1704 elektronik sigara likidi, 359 bin 800 boş makaron, 215 bin 580 sigara haline getirilmiş dolu makaron ve 1 ton tütün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.