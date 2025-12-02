İstanbul'da Kaçak Moloz Dökümü Çevre Kirliliğini Artırıyor

İstanbul'da her geçen gün artan çevre kirliliği sorununa bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'ta bulunan gökdelerin arasında kalan arazide kaçak moloz dökümü havadan görüntülendi.

İstanbul'da kaçak hafriyat dökümü görüntülendi. Moloz döküm alanlarına gitme ve hafriyat döküm maliyetlerinden kaçmaya çalışanlar çevre kirliliğine neden olurken, Beşiktaş Levazım Mahallesi'ndeki gökdelenlerin arasındaki ağaçlık alandaki moloz yığınlarlarıyla dolu alan olduğu görüldü. Çevrede hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölgeye giren bir kamyonet kaçak döküm yaptığı sırada havadan görüntülendi. Görüntülerde, 3 kişinin araçtan indiği ve molozları bölgeye bırakıp hızla uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL