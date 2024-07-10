Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Kaçak Midye Operasyonu: 1 Ton Midye Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliye toplam 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliye toplam 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, dün saat 04.10 sıralarında Sarıyer Emirgan Mahallesi sahilinde yasak yolla çıkarılan midyelerin olduğu belirlendi. Polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 1 ton ağırlığında 45 çuval midye ele geçirdi. Operasyonda midyeleri denizden çıkardığı tespit edilen B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, midyeleri canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize döktü. Öte yandan, yakalanan şüpheliye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 26 bin 242 lira cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Sarıyer Çevre İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Bakmadan Geçme

Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı? 10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777 Zeytin Ağacı 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Zeytin Ağacı 2. Sezon yayınlandı mı? Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne? CANLI DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi?
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor

Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title