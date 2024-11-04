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İstanbul'da Kaçak Lüks Araç Lastiği ve Jantı Operasyonu: 30 Milyon Lira Değerinde Mallar Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçak Lüks Araç Lastiği ve Jantı Operasyonu: 30 Milyon Lira Değerinde Mallar Ele Geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonla, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 743 adet lüks otomobil lastiği ve jantı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve piyasa değeri 30 milyon lira olarak değerlendirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 743 adet gümrük kaçağı lüks araç lastiği ve jantı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Türkiye'de kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi. Suç organizasyonlarının tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen gümrük kaçağı lüks otomobil lastiği ve jantlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen bir şebeke mercek altına alındı. Şebeke üyelerini takibe alan kaçakçılık polisi, Esenyurt ve Sultanbeyli'de bulunan işyeri ve depolara 30 Ekim'de operasyon düzenledi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan depo ve işyerlerindeki aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan lüks otomobillere ait 743 adet araç lastiği ve jantı ele geçirildi. Otomobil jantlarına ve lastiklerine el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen araç tekerlekleri ve jantlar, Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesindeki Yerleşkesinde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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