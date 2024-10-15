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İstanbul'da Kaçak Kol Saati Operasyonu: 100 Milyon Liralık Yakalama

İstanbul'da Kaçak Kol Saati Operasyonu: 100 Milyon Liralık Yakalama
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, toplam değeri 100 milyon lira olan 73 bin kol saati ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait, 100 milyon lira değerinde 73 bin adet kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince planlı olarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir firmanın yurt dışından yurda illegal yollardan getirilen kol saatlerini piyasaya sürülmeye hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen firmanın saatleri gizledikleri depolar takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 7 Ekim günü Fatih ilçesinde 3 depoya operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir uzak doğu ülkesinden getirildiği tespit edilen koliler içerisinde saklanmış, piyasa değeri yaklaşık olarak 100 milyon lirayı bulduğu ifade edilen çeşitli markada 73 bin 104 kol saati ele geçirildi.

Saatlere el konulurken, gözaltına alınan 2 kaçakçı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan başlatılan adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen gümrük kaçağı saatler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik istanbul 3-sayfa Ekonomi Hukuk

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